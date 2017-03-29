 Demir’de gol sorunu – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Demir’de gol sorunu

    Demir’de gol sorunu
    , Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik patron , "Gol yollarında daha etkili olmak zorundayız" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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