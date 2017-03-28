 Lider yine gurbette – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Lider yine gurbette

    Lider yine gurbette

    Başkan yeni stat için, “1 ay daha var” dedi.

    İnönü Stadı bakımda olan, yeni stadı bitmesine rağmen çimin oturması beklenen lider Yeni Malatya'da Başkan Adil Gevrek, statta incelemelerde bulundu. Son 3 iç saha maçını İstanbul'da kazanan ve bu haftaki Elazığ karşılaşmasını da yine İstanbul'da yapacak sarısiyahlılar'da Gevrek, "Stadımızın zemini oturmamış. Yaklaşık 1 aylık bir süreç daha gerekiyor gibi" değerlendirmesinde bulundu.

    İRFAN BUZ'DAN GAFLET UYARISI
    Yeni Malatya'da Teknik Direktör , rehavet uyarısında bulundu. Buz, "Dışarıda erkenden şampiyonluk söylemleri olabilir ama biz arkadaşlarla gelecek maçları konuşuyoruz. Bir gaflete uğrayacağımızı kesinlikle düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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