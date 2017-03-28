Göztepe Stadı'nın imar planına itiraz

Şehir Plancıları Odası'nın, İzmir'de yapımı düşünülen Göztepe Stadı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilana çıkarılan imar planına itiraz ettiği bildirildi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ön yeterlilik ihalesi 31 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek stadın imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Şubat'ta ilana çıkarıldığını, Şehir Plancıları Odası'nın itiraz süresinin son günü 24 Mart'ta planlara itiraz ettiğini belirtti.



Dilekçede yer alan itirazların genel konular üzerine olduğunu aktaran Sepil, "İtirazda statla ilgili özel bir itirazın olmadığını gördük. İtirazla ilgili Şehir Plancıları Odası'ndan randevu istedik, mimar arkadaşlarımız yarın kendileriyle bir araya gelecek. İzmir için güzel bir projeyle Türkiye'de ve Avrupa'da trend olan şehir içi bir stat planladık. Stadın hiçbir sorunu yok. Bunu kendilerine anlatabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.