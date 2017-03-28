 Gakgoş moralli – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Gakgoş moralli

    Gakgoş moralli
    TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle ateş hattından çıkıp rahat nefes alan , Doğu derbisinde karşılaşacağı lider Malatya'ya bilendi. Tam kadro hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar'da futbolcuların son derece moralli, istekli ve hırslı olması teknik heyeti sevindirdi.

    ALTINORDU İKİNCİ YARIDA BÜYÜK DÜŞÜŞE GEÇTİ
    4 haftadır galibiyete hasret kalan Altınordu, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında en az puan toplayan 4 takımdan biri oldu. 9 karşılaşmada 5 yenilgi, 2 beraberlik, 2 galibiyetle 8 puan alan İzmir ekibi, 6 puan alan Ş.Urfaspor ve BŞ Gazintep'in ardından, Bandırmaspor'la birlikte 8 puanda kaldı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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