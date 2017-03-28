 Balıkesir’de hakeme tepki – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Balıkesir’de hakeme tepki

    Balıkesir’de hakeme tepki
    Ümraniye'ye yenilen Balıkesir'de Teknik Direktör hakeme tepki gösterdi. Cangök, "Rakip sağ bek kırmızı görmeliydi. Hakem elini cebine götürdü, sonra hareketi topa yorumladı. Artık bu işlerin nasıl olacağını bilmiyorum" diye konuştu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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