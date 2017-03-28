 Ayağa kalkacağız – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Ayağa kalkacağız

    Ayağa kalkacağız

    Manisaspor’la hazırlık maçında siftah yapan tecrübeli teknik adam, 1-0’lık yenilgiye rağmen takımı beğendi. Vural, “Giresunspor maçıyla ayağa kalkışımızı ilan edeceğiz” dedi

    'de Okan Buruk'un yerine 'ı getiren , önceki gün Manisaspor'la yaptığı özel maçı 1-0 kaybederken, Teknik Direktör Yılmaz Vural takımından ümitli. Takımla 7 idmana çıktığını belirten Vural, "Futbolcularım kafamda kurguladığım sistemi aynen uyguladı. İlk devrede pozisyon vermezken 6 net fırsatı değerlendiremedik" yorumunu yaptı.

    GÜNAY'DAN VURAL'A ÖVGÜ
    Günay'ın maçtan sonra, "Hocam bana her maçta yaklaşık 100 top geliyordu, ama bu maçta çok rahat oynadım" dediğini vurgulayan Vural, "Demek ki takım savunmasında kısa sürede önemli yol kat etmişiz. Giresun maçıyla yeniden ayağa kalkışımızı ilan edeceğiz" diye konuştu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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