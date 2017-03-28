Ayağa kalkacağız
Manisaspor’la hazırlık maçında siftah yapan tecrübeli teknik adam, 1-0’lık yenilgiye rağmen takımı beğendi. Vural, “Giresunspor maçıyla ayağa kalkışımızı ilan edeceğiz” dedi
GÜNAY'DAN VURAL'A ÖVGÜ
Günay'ın maçtan sonra, "Hocam bana her maçta yaklaşık 100 top geliyordu, ama bu maçta çok rahat oynadım" dediğini vurgulayan Vural, "Demek ki takım savunmasında kısa sürede önemli yol kat etmişiz. Giresun maçıyla yeniden ayağa kalkışımızı ilan edeceğiz" diye konuştu.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:41
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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