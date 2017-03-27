 Ümraniye'den çıkış yok – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Ümraniye'den çıkış yok

    Ümraniye'den çıkış yok
    'in 17. hafta erteleme karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. 57'de ceza sahası içinde Beleck'in yerde kalması sonucu hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0. 90+2. dakikada Mehmet Sedef'in ortasında topla buluşan Serdar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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