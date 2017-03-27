Ümraniye'den çıkış yok
TFF 1. Lig'in 17. hafta erteleme karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. 57'de ceza sahası içinde Beleck'in yerde kalması sonucu hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0. 90+2. dakikada Mehmet Sedef'in ortasında topla buluşan Serdar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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