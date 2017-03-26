Sayarken ikiden başlayın!
Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisaspor’u da yendi. Bitime 9 hafta kala 3. Eskişehir ile puan farkı 8. İlk 2’nin direkt çıktığı Süper Lig için büyük avantaj yakaladılar.
LİGİN BOYU KISALIYOR!
9 hafta kala 7 puan fark yapmayı başaran Yeni Malatyaspor artık her biten maçı Süper Lig'e kavuşma, özlemin bitmesi gibi görüyor. Manisaspor deplasmanı maçtan önce zordu. Rakip büyük takımlara büyük zorluklar yaşatmış bir ekipti, zor durumdaydı, kazanmak zorundaydı. Ama rakibiniz Yeni Malatyaspor ise isteklerinizle gerçekleriniz puan hanesine aynı şekilde yansımaz.
BOLUSPOR PATLAMASI!
Sırat köprüsü maçlarına çıkan Boluspor, kaybetmesi halinde birçok karışıklığa gebe maçı kazandı ve sorunlarını buzdolabına koydu. Giresunspor ise enteresan bir takım. Kazansa ilk iki için büyük avantaj sağlayabileceği son üç maçtan sadece 1 puan çıkarınca, büyük avantajı kaçırmış oldu. Karadeniz temsilcisi toparlanırsa direkt Süper Lig'e gidecek sıraya kendini atabilir. Ama kötü gidişatını sürdürürse playoff sıralaması olan ilk 6'dan bile düşebilir.
HEYECAN, GOLLER, İLGİNÇ SONUÇLAR
Yukarıda lider Yeni Malatyaspor'un kazandığı, takipçileri Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor'un kaybettiği, Eskişehirspor'un ise 4 beraberlikten sonra 4-0 kazandığı haftada 30 gol atıldı. Şanlıurfaspor, Ümraniye, Mersin İdman Yurdu şaşırtan sonuçlar aldılar.
SAMSUNSPOR YÜKSELİYOR
Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısından itibaren önemli çıkış yakaladı. İlk 17 haftada sadece 11 puan toplayabilen Samsunspor son 8 laftada ise 14 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar böylece kendilerini küme düşme hattının üzerine atmayı bildi. Yine de tehlikeyi yakından hisseden Samsunspor'da teknik direktör Osman Özköylü işleri sıkı tutuyor. Özköylü puan olarak rahatlamak için henüz önlerinde çok yol almaları gerektiğini biliyor. Bu yüzden kalan maçlarda 20 puan daha istiyor.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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