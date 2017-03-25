"Şenol Güneş bir spor terapisti"

Önce UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında takımını 10 kişi bırakan ardından sadece 3 gün sonra Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında da takımını 10 kişi bırakan Aboubakar, Göztepe'nin yeni teknik patronu Yılmaz Vural tarafından da eleştirildi. Yılmaz Vural, Kamerunlu oyuncu için şunları söyledi:



"Öncelikle şunu söylemek istiyorum "Bir forvet oyuncusu kırmızı kart görür mü ?" Kendisi adına inanılmaz kötü bir durum bu. Şimdi Beşiktaş yönetiminden herkes bir ceza bekliyor doğal olarak. Ama bu o kadar da kolay değil. Adama ceza verip de O'nun maç temposunu düşürmek de var. Bu kadar büyük yaptığı hataya rağmen olay Aboubakar'ın lehine gidiyor. Bakıldığında aslında Cenk ile iyi de dengeliyorlar kendilerini performans olarak. Bakıldığında da çok da para kazanıyor maliyetli bir oyuncu. Bir haftada 2 kırmızı kart gören böyle muamma bir tipe bu kadar para verirsem, ne yaptığını bilmiyen birine verirsem olmaz o iş"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e bu yaşanan olaylarda sakinliğini koruması sebebi ile tebrik eden Yılmaz Vural bip uygulamasındaki 10 numara muhabbet kanalındaki yorumunda "Ben Şenol Hocayı kutluyorum. Bu Aboubakar'a davranışı tamamen spor psikolojosi ile ilgili derstir bu. Onun tarzında hep oyuncuyu tutmak yatıyor. Yani dersinki şimdi "Kadro dışısın. Git buradan" diyebilirdi ama Şenol hoca tamamı ile oyuncuya spor psikolojosi ile yaklaştı. Bir spor terapisti gibi. Bence de doğru olanı yaptı" şeklinde konuştu.

GÖZTEPE'NİN RENKLERİ SARI VE KIRMIZI...KAFADAN BİR İHTAR ALMA DURUMU VAR...



Yılmaz Vural yeri gelince teknik direktörlerin de kırmızı kart gördüğünü ve kulübeden atıldığını belirtirken, kendisinin 4-5 kere oyundan atıldığını söyledi. Yeni takımı Göztepe'nin de renklerine atıfta bulunan Yılmaz Vural "Göztepe'nin renkleri Sarı-Kırmızı, kafadan bir ihtar atılma var zaten" dedi.