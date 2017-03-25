 Samsunspor'un Trabzonspor maçı iptal – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Samsunspor'un Trabzonspor maçı iptal

    Samsunspor'un Trabzonspor maçı iptal

    Türkiye 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Coşkun Zeren, milli maç yüzünden verilen arada Trabzonspor'la oynayacakları özel müsabakanın iptal edildiğini açıkladı.

    Coşkun Zeren, bu konuda şunları söyledi:

    "Bazı futbolcularımız alacakları ödenmediği için yarın deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız özel maçta oynamayacaklarını belirtince müsabakayı oynamaktan vazgeçtik. Yönetim, parasal sorunu en kısa zamanda çözecek. Lig hazırlıklarımız devam edecek. Takımımız Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarına ara vermeden devam edecek."

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:01
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