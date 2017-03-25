Samsunspor'un Trabzonspor maçı iptal
Türkiye 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Coşkun Zeren, milli maç yüzünden verilen arada Trabzonspor'la oynayacakları özel müsabakanın iptal edildiğini açıkladı.
Coşkun Zeren, bu konuda şunları söyledi:
"Bazı futbolcularımız alacakları ödenmediği için yarın deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız özel maçta oynamayacaklarını belirtince müsabakayı oynamaktan vazgeçtik. Yönetim, parasal sorunu en kısa zamanda çözecek. Lig hazırlıklarımız devam edecek. Takımımız Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarına ara vermeden devam edecek."
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:01
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
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