Samsunspor'un Trabzonspor maçı iptal

Coşkun Zeren, bu konuda şunları söyledi:



"Bazı futbolcularımız alacakları ödenmediği için yarın deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız özel maçta oynamayacaklarını belirtince müsabakayı oynamaktan vazgeçtik. Yönetim, parasal sorunu en kısa zamanda çözecek. Lig hazırlıklarımız devam edecek. Takımımız Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarına ara vermeden devam edecek."