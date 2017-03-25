 Malatya inanıyor – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Malatya inanıyor

    Malatya inanıyor
    Başkanı , 'de henüz şampiyonluk adına hiçbir şeyin net olmadığını söyleyerek, "Camia olarak topyekün bir şekilde şampiyonluğa konsantre olmalıyız. Önümüzdeki 9 hafta hayati önem taşıyor" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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