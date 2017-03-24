Vural dönemi
Takımla ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, ufak rütuşlar yapacağını belirtip “Göztepe kazanmayı seri hale getirirse Süper Lig’e lider olarak bile çıkabilir” dedi
ÖNCE PLAY-OFF SONRA HEDEF
Vural "Ufak tefek dokunuşlar yapacağız. Takım çıksın ama play-off şansını da kaybedebilir. Bu takımın oyun alışkanlığını hep kazanma üzerine kurması lazım. Böylelikle play-off'ta kalır ve kazanmayı bir seri haline getirse, bırakın ikinciliği lider olarak bile çıkabilir."diye konuştu.
İNANMAYAN VARSA GİTSİN
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, iddialı konştu. Papatya, futbolculara yaptığı konuşmada, "Kalan 9 haftada kaybedilen bir şey yok. Bu mücadeleye tekrar hocamın önderliğinde bizimle beraber girmek istemeyen varsa hemen şimdi buradan sahayı terk etsin. Bu takım başaracak" dedi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:55
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Vural dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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