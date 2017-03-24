Vural dönemi

Takımla ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, ufak rütuşlar yapacağını belirtip “Göztepe kazanmayı seri hale getirirse Süper Lig’e lider olarak bile çıkabilir” dedi

Göztepe prensipte anlaştığı teknik direktör Yılmaz Vural'a dün 1.5 yıllık sözleşme yaptı. Tecrübeli teknik adam imza sonrası takımın Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmana çıktı. Vural, Süper Lig'den teklif almasına rağmen Göztepe'yi tercih ettiğini belirterek, "Bu benim 27. takımım. Göztepe'ye bir türlü nasip olmamıştı. Çok sevdiğim bir camia burası, gelenekleriyle yaşayan bir camia. O yüzden çok mutluyum" dedi.



ÖNCE PLAY-OFF SONRA HEDEF

Vural "Ufak tefek dokunuşlar yapacağız. Takım çıksın ama play-off şansını da kaybedebilir. Bu takımın oyun alışkanlığını hep kazanma üzerine kurması lazım. Böylelikle play-off'ta kalır ve kazanmayı bir seri haline getirse, bırakın ikinciliği lider olarak bile çıkabilir."diye konuştu.



İNANMAYAN VARSA GİTSİN

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, iddialı konştu. Papatya, futbolculara yaptığı konuşmada, "Kalan 9 haftada kaybedilen bir şey yok. Bu mücadeleye tekrar hocamın önderliğinde bizimle beraber girmek istemeyen varsa hemen şimdi buradan sahayı terk etsin. Bu takım başaracak" dedi.