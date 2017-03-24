Hasan Kılıç: Galibiyete alıştık

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik aldık. Son 5 maçtır yenilmiyoruz. Artık galibiyetlere alıştık. İnşallah önümüzdeki maçta Balıkesirspor'u de sahamızda yeneceğiz. O maçta da seriye devam etmek istiyoruz. Takımı alt sıralardan yukarılara doğru taşımayı arzuluyoruz" dedi.