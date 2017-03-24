 Hasan Kılıç: Galibiyete alıştık – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Hasan Kılıç: Galibiyete alıştık

    Hasan Kılıç: Galibiyete alıştık
    Samsunspor'un orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik aldık. Son 5 maçtır yenilmiyoruz. Artık galibiyetlere alıştık. İnşallah önümüzdeki maçta Balıkesirspor'u de sahamızda yeneceğiz. O maçta da seriye devam etmek istiyoruz. Takımı alt sıralardan yukarılara doğru taşımayı arzuluyoruz" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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