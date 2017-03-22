 Yiğido’ya Aybaba – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Yiğido’ya Aybaba

    Yiğido’ya Aybaba
    takımlarından 'da Mesut Bakkal'ın istifası kabul edildi ve teknik direktör arayışları başladı. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, deneyimli çalıştırıcı ile Ankara'da görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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