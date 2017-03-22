 Vural Göztepe'de – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Vural 'de

    Vural Göztepe'de

    ’de istediği sonuçları alamayan , ’tan boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli hoca ile anlaştı.

    'tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlara geçen Göztepe, ile anlaştı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından Göztepe'deki görevine başlayacak. TFF 1. Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından Okan Buruk'la yollarını ayıran , görüştüğü tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'la her konuda anlaştı. Vural, "Bu kulüpte 30 yıldır adım geçiyordu. Nihayet gelmek kısmet oluyor. 26 yıl sonra tekrar İzmir'e dönmek çok heyecan verici. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi. 9 hafta için takımın başına geçecek olan Yılmaz Vural ile takımın Süper Lig'e çıkması halinde sözleşme uzatılacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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