 Sivasspor, Samet Aybaba'ya emanet – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Sivasspor, Samet Aybaba'ya emanet

    Sivasspor, Samet Aybaba'ya emanet

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

    Şanlıurfaspor maçından sonra istifa eden Mesut Bakkal'ın yerine teknik direktör arayışlarını hızlandıran Sivasspor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşma sağladı.

    Sabah saatlerinde Sivas'a gelen Samet Aybaba ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz detayları görüşerek sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kendisini Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyeleriiyle birlikte kulüp tesislerimizi gezerek bilgi aldı. Daha önce başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere bir çok Anadolu takımında teknik direktör olarak görev yapan Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Samet Aybaba, en son geçen sezon Eskişehirspor'da görev almıştı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:42
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