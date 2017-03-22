 Sivasspor, Samet Aybaba ile prensipte anlaştı – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sivasspor, Samet Aybaba ile prensipte anlaştı

    Sivasspor, Samet Aybaba ile prensipte anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Deneyimli teknik adam Samet Aybaba'nın Sivas'a gelerek yönetimle görüşeceği öğrenildi.

    Ligde son 3 maçtır sahadan galibiyetle ayrılamayan ve 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçının ardından istifa eden Mesut Bakkal'ın ardından Sivasspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçen sezon son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik direktörün akşam saatlerinde kente gelerek Sivasspor yönetimiyle görüşeceği ve detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    Aybaba ile anlaşılamaması durumunda Sivasspor'un diğer alternatiflere yöneleceği belirtildi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor, Samet Aybaba ile prensipte anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.