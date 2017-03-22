Sivasspor, Samet Aybaba ile prensipte anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Deneyimli teknik adam Samet Aybaba'nın Sivas'a gelerek yönetimle görüşeceği öğrenildi.
Aybaba ile anlaşılamaması durumunda Sivasspor'un diğer alternatiflere yöneleceği belirtildi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:09
- Lens mi Sow mu?
Toplam 15
Yorum
TARAFTAR İkisini de alın bjk ın olsun , Hatta bunların yanında Wielıda bonus olarak beleş verelim.
- Stoch, teknik direktör oldu
Toplam 7
Yorum
MEHMET STOCH FENERBAHÇE'DE FUTBOLCU ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPSIN. AMA ANTRENÖRLÜĞÜ İDARİ MENAJER'DEN BİR KALEM ÖNDE OLSUN.
- Aslan TT yapacak
Toplam 30
Yorum
öğretici yeter ! şu kasımpaşadan oyuncu almayın artık ! ligin yeni kasımpaşasımı olacaksınız ?
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