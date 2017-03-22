 Sivasspor, Samet Aybaba ile anlaştı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    , ile anlaştı

    Sivasspor, Samet Aybaba ile anlaştı

    ekiplerinden , teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sivas'a gelen Aybaba, Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Aybaba, imzanın ardından Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kulüp tesislerini gezerek bilgi aldı.

    Açıklamada, teknik direktör Aybaba ve ekibine, kırmızı-beyazlı takımda başarı dileğinde bulunuldu.

    Sivasspor'da, ligin 25. haftasındaki Şanlıurfaspor yenilgisinin (2-1) ardından teknik direktör Mesut Bakkal görevi bırakmıştı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:09
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