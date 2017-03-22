Sivasspor, Samet Aybaba ile anlaştı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sivas'a gelen Aybaba, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Aybaba, imzanın ardından Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kulüp tesislerini gezerek bilgi aldı.

Açıklamada, teknik direktör Aybaba ve ekibine, kırmızı-beyazlı takımda başarı dileğinde bulunuldu.

Sivasspor'da, ligin 25. haftasındaki Şanlıurfaspor yenilgisinin (2-1) ardından teknik direktör Mesut Bakkal görevi bırakmıştı.