 Şampiyonluk istiyorum – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Şampiyonluk istiyorum

    Şampiyonluk istiyorum
    'in lideri Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Dialiba, "Bu takımla şampiyon olmak istiyorum. 'Gol krallığı mı şampiyonluk mu' derseniz tabii ki şampiyonluğu seçerim. İyi bir futbolcu olmak, güzel şeyler yapmak, insanlara güzel hatıralar bırakmak istiyorum" dedi. Dialiba, takımda şampiyonluk havası oluştuğunu açıklayarak, "Her galibiyet bizi hedefe götürüyor" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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