 Giresunspor mutlu edecek – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    mutlu edecek

    Giresunspor mutlu edecek
    ekiplerinden 'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, bir üst lige yükselme adına her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Bozbağ, "Çok basit puanlar yitirdik. Buna rağmen sezon sonunda taraftarımız mutlu olacak" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:53
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