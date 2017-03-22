 Gekas üzüntüsü – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Gekas üzüntüsü

    Gekas üzüntüsü
    ekiplerinden Sivasspor'un forveti Theofanis Gekas'ın, sakatlanması nedeniyle sezon sonuna kadar forma giyemeyecek olması yönetimin canını sıktı. Yöneticiler, "Takım içinden çözümler bulacağız. Hedef Süper Lig" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:52
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