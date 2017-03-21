Yılmaz Vural Göztepe'de
Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlara geçen Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından Göztepe'deki görevine başlayacak.
Geçen yıl Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor'da görev yaptı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte ilk kez görev yapacak.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:57
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK İKİZİ TS PALA 61 : SEN KENDİNİ KURU FASULYEDEN Mİ ZANNEDİYORSUN. BJK NİN İKİZİ TS
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK--B. ŞEHİR KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN TÜRKİYE DE SENARYOSU YAZILMIŞ FUTBOL OYNANIYOR.KİM NE OLACAK HER ŞEY BELLİ BU SENARYO DA.
- THE END
Toplam 15
Yorum
Cenk Elbirliği ile bitirdiniz adamı şimdi mundar etmeye çalışıyorsunuz.Biten sizlersinizde ne koltuksa o koltuk bir türlü bırakıp gidemediniz
Yılmaz Vural Göztepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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