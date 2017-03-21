 Yılmaz Vural Göztepe'de – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yılmaz Vural Göztepe'de

    Yılmaz Vural Göztepe'de

    Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlara geçen Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından Göztepe'deki görevine başlayacak.

    TFF 1. Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından Okan Buruk'la yollarını ayıran Göztepe, görüştüğü tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'la her konuda anlaştı. Açıklamalarda bulunan Vural, sarı-kırmızılı yönetimle her konuda anlaştıklarını ifade ederek, henüz resmi imzayı atmadığını ancak önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek sözleşme imzalayacağını kaydetti.

    Geçen yıl Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor'da görev yaptı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte ilk kez görev yapacak.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yılmaz Vural Göztepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.