 Sivasspor, Bakkal ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    , Bakkal ile yollarını ayırdı

    Sivasspor, Bakkal ile yollarını ayırdı
    takımlarından 'da Şanlıurfaspor maçının ardından yönetime istifasını sunan teknik direktör Mesut Bakkal'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. TFF 1. Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alan Sivasspor'da ligde son 3 haftada alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adam görevinden ayrılırken, yönetim kurulunun yeni hoca arayışı başlattığı öğrenildi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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