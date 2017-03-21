 Gekas sezonu kapattı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    sezonu kapattı

    Gekas sezonu kapattı

    Sivas'a , şoku...

    Şanlıurfa maçında sakatlanan Gekas sezonu kapattı. Gekas'ın sağ diz çapraz bağında yırtık, sağ diz dış yan bağında tam kopmaya yakın yırtık ve aynı dizin iç menüsküsünde ise zedelenme ile sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi. 'ın yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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