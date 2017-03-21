"Eskişehirspor'da tek hedef Süper Lig"
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genel sekreteri Erdal Şahbaz, siyah-kırmızılı takımın tek hedefinin Süper Lig olduğunu bildirdi.
Şahbaz, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un küme düştüğünü anımsatarak, TFF 1. Lig'de mutlaka Süper Lig'e çıkmak istediklerini vurguladı.
Eskişehirspor'un bir tribün kültürünün bulunduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:
"En son oynadığımız Göztepe maçında taraftarımızın gösterdiği performans bunun en iyi göstergesi oldu. Bu maçta taraftarın tribünleri doldurması, bütün maç boyunca yüksek bir enerjiyle takımını desteklemesi, hazırladıkları koreografiler ile herkesin Eskişehirspor'un taraftarlık kültürünü takdir etmesi bir tesadüf değildi. Eskişehirspor sezonun başından beri şampiyonluk ve Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıktı."
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:55
- Kalkavan’dan çifte standart
Toplam 52
Yorum
Mahmut okuroğlu Artık Beşiktaş'ı durdurmak için her yolu deniyorlar bütün karektersizleri Allah'a havale ediyorum inşallah mutlu olamazlar
- Galatasaray'da derin zirve!
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omer bu inan kıraç gs verdigi zarara baksın bir kuruş faydası yokken nedir bu adamdan gs çektigi 80 yaşına gelmiş eminim evinde bide sözü geçmez
- Video hakem yoksa lige başlamayız
Toplam 13
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fa Alanya'ya Mustafa Pektemek'in elle düzeltip attığı golü hala TV'lerde tekrar seyredemedik Sayın başkan.
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