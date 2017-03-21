Emre Güngör kadro dışı
Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’a transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu Emre Güngör (32), yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.
Sezon başında bu yıl il kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'a büyük umutlarla transfer olan Güngör, bordo-beyazlılarda ikinci kaptan konumundaydı.
Güngör, Bandırmaspor'un Antalya kampı öncesi yönetim kurulu kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Emre Güngör, daha önce Galatasaray, Antalyaspor ve Eskişehirspor formalarını giymişti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:32
- Finlandiya ile 14. randevu
Toplam 2
Yorum
gsli sana biguzel kufur ederdim ama yayinlamazlar finland wins in dreams
- Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’da
Toplam 2
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Leader Trabzon maçında seyirciler ne yaptı?Ben bunda art niyet ararım..
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 12
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Deniz Napoli icin de öyle diyordunuz
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