 Emre Güngör kadro dışı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    kadro dışı

    Emre Güngör kadro dışı

    Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’a transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu (32), yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

    Sezon başında bu yıl il kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'a büyük umutlarla transfer olan Güngör, bordo-beyazlılarda ikinci kaptan konumundaydı.

    Güngör, Bandırmaspor'un Antalya kampı öncesi yönetim kurulu kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. , daha önce Galatasaray, Antalyaspor ve Eskişehirspor formalarını giymişti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:32
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