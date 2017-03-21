Emre Güngör kadro dışı

Sezon başında bu yıl il kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'a büyük umutlarla transfer olan Güngör, bordo-beyazlılarda ikinci kaptan konumundaydı.



Güngör, Bandırmaspor'un Antalya kampı öncesi yönetim kurulu kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Emre Güngör, daha önce Galatasaray, Antalyaspor ve Eskişehirspor formalarını giymişti.