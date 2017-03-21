 Elazığspor keyifli – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    keyifli

    Elazığspor keyifli
    'da üst üste alınan 3 galibiyetle moraller yükselirken, bu karşılaşmalarda 11 gol atan bordo- beyazlı oyuncular dikkatleri üzerilerine çekti. Teknik Direktör Bayram Bektaş ise bu periyotta önemli galibiyetler aldıklarını ifade etti.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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