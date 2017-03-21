 Buruk gitti, Vural geliyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Buruk gitti, Vural geliyor

    Buruk gitti, Vural geliyor

    , ’tan boşalan teknik direktörlüğe ’ı getirmek için harekete geçti. Vural’a Akhisar da talip!

    'de art arda alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Okan Buruk dün istifa etti. Buruk, Göztepe'nin menfaatleri adına bu kararı aldığını belirterek, "Başta başkan Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepe camiasına destekleri için teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

    ŞİMDİ TOP YILMAZ VURAL'DA
    Göztepe, ilk olarak tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'la görüştü.Başkan Mehmet Sepil'in dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Yılmaz Vural ile bir araya geldiği öğrenildi. Yılmaz Vural karar vermek için süre istedi. Öte yandan Göztepe'nin teklifinin ardından Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Beleriye de Vural ile görüştü.


    Burak HAKERLER
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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