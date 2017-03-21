Buruk gitti, Vural geliyor
Göztepe, Okan Buruk’tan boşalan teknik direktörlüğe Yılmaz Vural’ı getirmek için harekete geçti. Vural’a Akhisar da talip!
ŞİMDİ TOP YILMAZ VURAL'DA
Göztepe, ilk olarak tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'la görüştü.Başkan Mehmet Sepil'in dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Yılmaz Vural ile bir araya geldiği öğrenildi. Yılmaz Vural karar vermek için süre istedi. Öte yandan Göztepe'nin teklifinin ardından Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Beleriye de Vural ile görüştü.
Burak HAKERLER
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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