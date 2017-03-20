Sivasspor'da Theofanis Gekas sezonu kapattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un 36 yaşındaki forvet oyuncusu Theofanis Gekas, çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı.
Devre arasında bonservissiz olarak takıma katılan Gekas, TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin ise feshedildiği öğrenildi.
Sakatlanan Ergin Keleş hakkında da yapılan bilgilendirmede, "Ayrıca Ergin Keleş'in leğen kemiği eklemi ve kasık tendonu ödemi nedeni ile bir haftalık tedavinin ardından sağlık ekibimiz tarafından verilecek karar doğrultusunda takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:47
- Hesap tutmadı
Toplam 35
Yorum
gsli hani la bitane yorum yok kendi kendine gelin guvey oluyorsun?
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 12
Yorum
BEYEFENDİ TARAFTAR BENDE ANTALYA' LI VE ANTALYASPORLUYUM BU TÜR ŞİDDET OLAYLARINI KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUM; VE BU TÜR DAVRANIŞTA BULUNANLARA LANET OLSUN.
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 6
Yorum
KaraKartal Bu maçlarda da Aboubakar kırmızı kart görür. :) :)
Sivasspor'da Theofanis Gekas sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.