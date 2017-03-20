Sivasspor'da Theofanis Gekas sezonu kapattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un 36 yaşındaki forvet oyuncusu Theofanis Gekas, çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı.

Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün deplasmanda oynadığımız Şanlıurfaspor maçının 60. dakikasında sakatlanan Theofanis Gekas'ın yapılan kontrollerinde; sağ diz çapraz bağında yırtık, sağ diz dış yan bağında tam kopmaya yakın yırtık ve aynı dizin iç menüsküsünde ise ikinci seviyede zedelenme ile sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Theofanis Gekas'ın tedavisi uzun bir süre alacağı için sporcumuz sezonu kapatmıştır" denildi.



Devre arasında bonservissiz olarak takıma katılan Gekas, TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin ise feshedildiği öğrenildi.



Sakatlanan Ergin Keleş hakkında da yapılan bilgilendirmede, "Ayrıca Ergin Keleş'in leğen kemiği eklemi ve kasık tendonu ödemi nedeni ile bir haftalık tedavinin ardından sağlık ekibimiz tarafından verilecek karar doğrultusunda takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.