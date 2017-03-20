Sivasspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'da dün oynanan Şanlıurfaspor maçının ardından yönetime istifasını sunan Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.
Sezona Osman Özköylü ile başlayan ve alınan kötü sonuçların ardından Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından ligin 6. haftasından itibaren Sivasspor'u çalıştırmaya başlayan Mesut Bakkal yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip çıktığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Öte yandan Bakkal ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik direktör arayışları da başladı. Sivasspor'un teknik direktör adayları arasında Mustafa Reşit Akçay, Alpay Özalan, Ertuğrul Sağlam'ın yer aldığı öğrenildi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:53
- Çayları kap gel Yasin!
Toplam 3
Yorum
AHMET Merak etme bizim gözümüzde FENER den bir farkınız yok. Yıldızların varmış ya. Nasıl aldın o yıldızları.Hakem-TFF yalan dolan.
- Van der Wiel Katar yolcusu
Toplam 3
Yorum
Enda Savaş vardı alt yapıdan 1-2 maçta izleme şansı buldum ve inanılmaz beğenmiştim, ama gençlere güvenmeyen bir ülkede ne yazık ki harcanacak.
- Kjaer kalıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Çok çok değerli bir futbolcu, hem kalite hem soğuk kanlı hem beyfendi hem lider ruhlu. 15m büyük para veren olur mu? zor. Kalması değer katr
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