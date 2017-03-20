Sivasspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'da dün oynanan Şanlıurfaspor maçının ardından yönetime istifasını sunan Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

TFF 1. Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alan Sivasspor'da ligde son 3 haftada alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal, yönetim kuruluna istifasını sundu. Dün akşam toplanan Sivasspor Yönetim Kurulu'nun tecrübeli teknik adamın istifasını kabul ettiği öğrenildi.



Sezona Osman Özköylü ile başlayan ve alınan kötü sonuçların ardından Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından ligin 6. haftasından itibaren Sivasspor'u çalıştırmaya başlayan Mesut Bakkal yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip çıktığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Öte yandan Bakkal ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik direktör arayışları da başladı. Sivasspor'un teknik direktör adayları arasında Mustafa Reşit Akçay, Alpay Özalan, Ertuğrul Sağlam'ın yer aldığı öğrenildi.