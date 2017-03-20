Sivas kaybetti Bakkal gitti
Sivas, Ş.Urfa'ya 2-1 kaybederek ağır bir darbe yedi. Urfa, 8 maç sonra kazanırken, Sivas'ın galibiyet hasreti 3'e çıktı. Yiğido 84'te Leandro'yla penaltı da kaçırdı. Sivas'ta Teknik Direktör Mesut Bakkal basın toplantısında istifa etti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:34
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