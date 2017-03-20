 Okan Buruk istifa etti – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Okan Buruk istifa etti

    Okan Buruk istifa etti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk istifa etti.

    Buruk, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe'nin menfaatleri adına görevinden ayrılmaya karar verdiğini bildirdi.

    Ligin 24. haftasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra aldığı istifa kararını, futbolcuların reaksiyonu nedeniyle açıklamadığını vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

    "Bunun ardından dün Eskişehirspor karşısında maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve hiç istemediğimiz bir skor aldık. Tüm bu yaşananlar üzerine yine Göztepe'nin menfaatleri adına görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Süper Lig'e yükselme yolunda ilk ikinin sadece 3 puan gerisinde olan Göztepe'nin hedefine ulaşacağına yönelik olan inancım tamdır. Başta başkanımız Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepe camiasına görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş oldukları destek için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:11
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