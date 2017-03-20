Okan Buruk istifa etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk istifa etti.
Ligin 24. haftasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra aldığı istifa kararını, futbolcuların reaksiyonu nedeniyle açıklamadığını vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:
"Bunun ardından dün Eskişehirspor karşısında maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve hiç istemediğimiz bir skor aldık. Tüm bu yaşananlar üzerine yine Göztepe'nin menfaatleri adına görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Süper Lig'e yükselme yolunda ilk ikinin sadece 3 puan gerisinde olan Göztepe'nin hedefine ulaşacağına yönelik olan inancım tamdır. Başta başkanımız Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepe camiasına görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş oldukları destek için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
- Hesap tutmadı
Toplam 34
Yorum
serhat renkliler kendi sayfasında 1 yorum yapmazken buraya gelip boş boş konuşuyorlar..hakemler kolladığı için eze eze çeyrek finaldeyiz dimi
- Mikrofon Yokuşlu’da!
Toplam 3
Yorum
Maşallah kardeşime Bu takımda yeni Onur Kıvrak olabilirsin ama sakın selçuk gibi satma bizi kardeşim onlar gibi olma sakın
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 36
Yorum
Fenerbahçe 2m euro etmeyecek adamlara 5er den 10m euro veririz artık. Nede olsa klüpte para çok. Seneyede elden çıkarmaya yer ararız.
Okan Buruk istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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