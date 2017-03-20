 Malatya ‘şampiyon’ sesleriyle yankılandı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Malatya ‘şampiyon’ sesleriyle yankılandı

    Malatya ‘şampiyon’ sesleriyle yankılandı
    Yeni Malatya'nın Manisa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürmesi, şehri sokağa döktü. Zafer sonrası meydanlarda taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, kaşkol ve bayraklarla tezahüratlar eşliğinde, takımlarının başarısını kutladı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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