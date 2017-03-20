Malatya ‘şampiyon’ sesleriyle yankılandı
Yeni Malatya'nın Manisa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürmesi, şehri sokağa döktü. Zafer sonrası meydanlarda taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, kaşkol ve bayraklarla tezahüratlar eşliğinde, takımlarının başarısını kutladı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
Malatya ‘şampiyon’ sesleriyle yankılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.