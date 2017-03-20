 Horozlar kaçamadı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Horozlar kaçamadı

    Horozlar kaçamadı
    Ateş hattından çıkmak isteyen G.Antep BŞB, Denizli engeline takıldı. Ege ekibi 5'te Yasin'le öne geçti. Antep 36'da Muhammet'le eşitliği sağladı. G.Antep BŞB'de Ekigho, Horozlar'da ise Yasin fırsatları harcayınca maç 1-1 bitti. Güneydoğu ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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