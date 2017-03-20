Horozlar kaçamadı
Ateş hattından çıkmak isteyen G.Antep BŞB, Denizli engeline takıldı. Ege ekibi 5'te Yasin'le öne geçti. Antep 36'da Muhammet'le eşitliği sağladı. G.Antep BŞB'de Ekigho, Horozlar'da ise Yasin fırsatları harcayınca maç 1-1 bitti. Güneydoğu ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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