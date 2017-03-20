Es-Es’ten gol şov
Eskişehirspor, Göztepe'yi dörtledi Süper Lig yolunda umut tazeledi. Kırmızı-siyahlılar, Erkan, Dorukhan, Ofoedu ve Hasan Hüseyin’le Mustafa Denizli yönetiminde ilk kez ve 6 maç sonra kazandı. Sivasspor ve Giresunspor’un kaybettiği haftada 9 puan birden aldı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan iki devi karşı karşıya getiren müthiş karşılaşmada gülen taraf Göztepe'yi 4 golle geçen Eskişehirspor oldu. Eskişehir'de dolu tribünler önünde taraftarının da coşkulu desteğiyle maça hızlı başlayan Es-Es, henüz 6'da Erkan'la öne geçti. Dorukhan 35'te ilk yarının sonucunu belirledi: 2-0. İkinci yarıda da hızını kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, 52'de kaleci Boffin'in uzun topunda Ofoedu, Günay'la karşı karşıya affetmedi; onu da çalımlayıp boş ağları havalandırdı.
GÖZ-GÖZ 3'TE SIFIR ÇEKTİ
Hasan Hüseyin, 76'da Eskişehirspor'un 4-0'lık zaferini ilan eden isim oldu. Es-Es, Mustafa Denizli yönetiminde ilk kez ve 6 maç sonra galibiyetle tanışırken, zirve mücadelesinde ağır bir yara daha alan İzmir ekibi, Elazığ ile Ümraniye'den sonra üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
GELECEK 9 HAFTA DAHA RENKLİ OLACAK
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 6 hafta sonra galip gelmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Denizli, "Bugünkü iyi oyunun haberleri hafta içindeki çalışmalarda gelmişti. Önümüzdeki 9 hafta daha renkli olacak" ifadelerini kullandı.
GÖZ-GÖZ 3'TE SIFIR ÇEKTİ
Hasan Hüseyin, 76'da Eskişehirspor'un 4-0'lık zaferini ilan eden isim oldu. Es-Es, Mustafa Denizli yönetiminde ilk kez ve 6 maç sonra galibiyetle tanışırken, zirve mücadelesinde ağır bir yara daha alan İzmir ekibi, Elazığ ile Ümraniye'den sonra üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
GELECEK 9 HAFTA DAHA RENKLİ OLACAK
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 6 hafta sonra galip gelmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Denizli, "Bugünkü iyi oyunun haberleri hafta içindeki çalışmalarda gelmişti. Önümüzdeki 9 hafta daha renkli olacak" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:32
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