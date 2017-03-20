Elazığspor 3’te 3 yaptı
Düşmeme mücadelesi veren Elazığspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 4-2 devirdi. Demirspor'da golü atan Tiago, 23 ve 36'da iki sarı karttan kırmızıyla atıldı. Üst üste 3. zaferine imza atan Gakgoşlar, rahat bir nefes aldı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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