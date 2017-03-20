Elazığspor 3’te 3 yaptı

Düşmeme mücadelesi veren Elazığspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 4-2 devirdi. Demirspor'da golü atan Tiago, 23 ve 36'da iki sarı karttan kırmızıyla atıldı. Üst üste 3. zaferine imza atan Gakgoşlar, rahat bir nefes aldı.