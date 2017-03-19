 Yeni Malatyaspor rakip tanımıyor – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    rakip tanımıyor

    Yeni Malatyaspor rakip tanımıyor

    Sarı-siyahlılar deplasmanda ’u Eren’in attığı iki gole yıktı, Süper Lig yolunda dev bir adım attı. Lider maç fazlasıyla 50 puana çıktı.

    'in 25. haftasında lider Yeni Malatyaspor deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. 55'te Pereira'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İsmail, uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı ancak dönen topu Eren tamamladı: 0-1. 70'te Sedat'ın soldan kullandığı kornerde oluşan karambolde son olarak topa dokunan Eren, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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