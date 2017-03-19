 Ümraniye’de büyü bozuldu! – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Ümraniye’de büyü bozuldu!

    Ümraniye’de büyü bozuldu!
    Play-off mücadelesi veren dün sahasında konuk ettiği ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla İstanbul ekibinin taraftarı önündeki 6 maçlık galibiyet serisi de Balkes karşısında son buldu. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, Ümraniye puanını 37'ye, Bandırmaspor da 22'ye çıkardı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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