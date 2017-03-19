Sivasspor'da Mesut Bakkal istifa etti

Mesut Bakkal, müsabakanın bitiminden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Tuhaf bir maçtı. Yönetim ile görüşüp görevimi bırakıyorum. Saygının olmadığı yerde çalışmanın bir anlamı yoktur. Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum."

Şanlıurfaspor teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtti, "Bu maçı kazanmak ve 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.