Sivasspor'da Mesut Bakkal istifa etti
Sivasspor teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının 2-1 mağlup olduğu Şanlıurfaspor maçından sonra görevini bıraktığını açıkladı.
Mesut Bakkal, müsabakanın bitiminden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Tuhaf bir maçtı. Yönetim ile görüşüp görevimi bırakıyorum. Saygının olmadığı yerde çalışmanın bir anlamı yoktur. Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum."
Şanlıurfaspor teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtti, "Bu maçı kazanmak ve 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:40
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- Lens harekatı
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açılın ben Beşiktaşlıyım FORMALARIMI BEŞİKTAŞ KARTIMI HATTA BEŞİKTAŞ BESTELERİMİ GÖRMEK İSTER MİSİNİZ. LENS' E KADAR NE FUTBOLCULAR VAR.
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