 Sivasspor'da Mesut Bakkal istifa etti – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sivasspor'da istifa etti

    Sivasspor'da Mesut Bakkal istifa etti

    Sivasspor teknik direktörü , takımının 2-1 mağlup olduğu Şanlıurfaspor maçından sonra görevini bıraktığını açıkladı.

    , müsabakanın bitiminden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Tuhaf bir maçtı. Yönetim ile görüşüp görevimi bırakıyorum. Saygının olmadığı yerde çalışmanın bir anlamı yoktur. Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum."
    Şanlıurfaspor teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtti, "Bu maçı kazanmak ve 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'da Mesut Bakkal istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.