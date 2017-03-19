Boluspor’dan müthiş zafer

Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirve yarışından kopan Boluspor, dün kritik bir galibiyet aldı. Yarenler, son haftaların formda takımı Giresunspor'u 4-1'lik skorla yıktı. Puanını 35'e çıkaran kırmızı-beyazlılar, Play-Off yolunda önemli bir zafere imza attı. İlk iki mücadelesi veren Karadeniz ekibi, kalan haftalar öncesi ağır yara aldı.