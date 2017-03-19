 Boluspor’dan müthiş zafer – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    ’dan müthiş zafer

    Boluspor’dan müthiş zafer
    Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirve yarışından kopan Boluspor, dün kritik bir galibiyet aldı. Yarenler, son haftaların formda takımı Giresunspor'u 4-1'lik skorla yıktı. Puanını 35'e çıkaran kırmızı-beyazlılar, Play-Off yolunda önemli bir zafere imza attı. İlk iki mücadelesi veren Karadeniz ekibi, kalan haftalar öncesi ağır yara aldı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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