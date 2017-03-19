 Balıkesir’de gol düellosu – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Balıkesir’de gol düellosu

    Balıkesir’de gol düellosu
    Kümede kalma savaşı veren Mersin İdmanyurdu ile ilk 6'yı hedefleyen Balıkesir'in mücadelesinde gülen olmadı. Konuk Mersin; Gökhan, Pedriel ve Tita ile 3-0 öne geçtiği maçın 74. dakikasında Emrah'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Balkes de Doğa, Abdulkadir ve Kethevoama ile skoru eşitledi ve bir puanı kaptı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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