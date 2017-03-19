Balıkesir’de gol düellosu

Kümede kalma savaşı veren Mersin İdmanyurdu ile ilk 6'yı hedefleyen Balıkesir'in mücadelesinde gülen olmadı. Konuk Mersin; Gökhan, Pedriel ve Tita ile 3-0 öne geçtiği maçın 74. dakikasında Emrah'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Balkes de Doğa, Abdulkadir ve Kethevoama ile skoru eşitledi ve bir puanı kaptı.