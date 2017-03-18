 Samsun fırtınası – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Samsun fırtınası

    Samsun fırtınası

    Karadeniz ekibi, Altınordu deplasmanında Göksu ve Kone’nin golleriyle kazanmayı bildi.

    'de dün oynanan maçta deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında Samsunspor etkili olan taraftı. 65. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Göksu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 71. dakikada Hasan ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Erce topun sahibi oldu. 73. dakikada Gökay'ın sağdan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hasan'ın şutu kaleci Erce'den döndü. Dönen topu tamamlayan Kone meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maçın sonucunu belirledi: 0-2.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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