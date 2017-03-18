Samsun fırtınası
Karadeniz ekibi, Altınordu deplasmanında Göksu ve Kone’nin golleriyle kazanmayı bildi.
TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Samsunspor deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında Samsunspor etkili olan taraftı. 65. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Göksu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 71. dakikada Hasan ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Erce topun sahibi oldu. 73. dakikada Gökay'ın sağdan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hasan'ın şutu kaleci Erce'den döndü. Dönen topu tamamlayan Kone meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maçın sonucunu belirledi: 0-2.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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