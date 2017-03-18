Puanlar paylaşıldı

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FF 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
45. dakikada sol kanattan Serkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Atabey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'a çarparak oyun alanına döndü.
69. dakikada Bulut'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Can Sokullu'nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak direkten kornere gitti.
88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karambolde Fofana'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:18
- ''Fişi erken çekin!''
Toplam 12
Yorum
garaudy ..yenilsekde savaşan takim istiyoruz..bu sene hedef uefa..temizlik yap tudor..sacina makyajina dövmelerine daha cok ozenenleri sutla gitsin
- Fernandao ameliyata alındı
Toplam 10
Yorum
HAKLIYMIŞ FB Lİ BİR TARAFTAR SÜREKLİ VURGU YAPIYORDU. DAHA İYİ GÜNLERİMİZ BUNLAR DİYE. NE KADAR HAKLIYMIŞ.
- Kararım var ama...
Toplam 18
Yorum
nejat olgun sakın ha gelme.fb taraftarı senden ve oynattığın uyuz futboldan nefret ediyor.
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