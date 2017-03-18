 Puanlar paylaşıldı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Puanlar paylaşıldı

    Puanlar paylaşıldı

    FF 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Maçtan dakikalar
    45. dakikada sol kanattan Serkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Atabey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'a çarparak oyun alanına döndü.
    69. dakikada Bulut'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Can Sokullu'nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak direkten kornere gitti.
    88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karambolde Fofana'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:18
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