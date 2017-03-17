Yolun sonu Süper Lig

Lider Evkur Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, “TFF 1. Lig’de 47 puanla zirvedeyiz. Fırsatı iyi kullanacağız. Yeni Malatyaspor efsanesi geri gönecek” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Malatyaspor, şehrin marka değeri. Futbol takımının Süper Lig'de olması kent ve 2.5 milyon Malatyalı için çok çok önemli. İnşallah 'Bu sene o sene' olur. Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız. takım çok moralli ve hırslı. Oyuncular havaya girmiş durumda. Süper Lig'e çıkmak için sabırlı ve dikkatli olacağız" dedi.



DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ

Gevrek, takımın şu anda 47 puanı olduğunu hatırlatarak, "Lideriz, doğru yoldayız. Biz, futbolcularımız, taraftarımız, camia inandı. Son haftalara giriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İş adamları ve bürokratlar, herkes kenetlenmeli, destek vermeli. Malatyaspor efsanesi dönüyor" açıklamasını yaptı.