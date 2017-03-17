Yolun sonu Süper Lig
Lider Evkur Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, “TFF 1. Lig’de 47 puanla zirvedeyiz. Fırsatı iyi kullanacağız. Yeni Malatyaspor efsanesi geri gönecek” dedi.
DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ
Gevrek, takımın şu anda 47 puanı olduğunu hatırlatarak, "Lideriz, doğru yoldayız. Biz, futbolcularımız, taraftarımız, camia inandı. Son haftalara giriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İş adamları ve bürokratlar, herkes kenetlenmeli, destek vermeli. Malatyaspor efsanesi dönüyor" açıklamasını yaptı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Yolun sonu Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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