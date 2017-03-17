 Yıllarca unutulmaz – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Yıllarca unutulmaz

    Yıllarca unutulmaz
    taraftarlarına uygulanan deplasman yasağının kaldırılmasından dolayı Eskişehirspor yönetiminine ve taraftarına teşekkür eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Bu hareket yıllarca unutulmaz. Mükemmel bir maç olacak" dedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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