 TFF’de bir maç var – Fotomaç – 17 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    TFF’de bir maç var

    TFF’de bir maç var

    'de 25. hafta bugün yapılacak tek maçla başlıyor.

    Günün maçında program şu şekilde: 18.30 Altınordu-Samsunspor: Serkan Çınar. Her iki takım kritik maçı kazanıp ligde daha üst sıralara çıkmak ve moral kazanmak amacında.

    SAMSUN 7'1E 1 ÜSTÜN
    'in 25. haftasında oynanacak olan Altınordu-Samsunspor maçıyla birlikte iki takım birbirlerine karşı 12. randevuya çıkacaklar. İki takım daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Samsunspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, ev sahibi Altınordu ise sadece 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF’de bir maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.