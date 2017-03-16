Yeni Malatya coştu bir kere

Taraftarı, hocası, siyasetçisi, sanatçısı. Kısaca tüm şehir Malatyaspor etrafında kenetlendi, bu takımı Süper Lig’e çıkarmaya and içti. Büyük hasreti dindirmek istiyorlar

Evkur Yeni Malatyaspor takımı, taraftarı, hocası, siyasetçisi, sanatçısı; içerisi, dışarısı, kısaca hepsi; zirveye, Süper Lig hedefine öyle kilitlenmiş ki, "Bize her yer Malatya" diyorlar, koşuyorlar, coşuyorlar, arayı açıyorlar...

Zirvedeyseniz, herkesin hedefindesiniz.

Kimse 'biz kaybedelim, biz mağlup olalım' diye maça çıkmaz.

Hele ki son haftaların başarısız, ligde kalma hedefinde zor haftalar yaşayan bir Şanlıurfaspor rakibinizse. Şanlıurfaspor karşısında Eren ve Ayite'nin golleri ile 2-0'ı yakalamak, ev sahibi için iş bitti demek gibi geldi. Şanlıurfaspor'da skor 2-0 aleyhine gelinceye kadar sahada yok gibiydi.

Sahada varlığı yokluğu belli olmayan Amin Askar'ın yerine oyuna dahil olan Batuhan Karadeniz, girdikten dört dakika sonra golünü attı. Bu gol ev sahibi için zor zamanların başlangıcı olsa da kazanmayı, avantaj sağlamayı bildi.



TFF 1. LİG ZOR LİG!

Bu hafta kısır sonuçlar, atılan sadece 18 gol ve beraberliklerin çok olduğu bir haftayı geride bıraktık. Tam 5 maç beraberlikle sonuçlanırken, ev sahibi ve deplasman takımları ikişer maçı lehine çevirebildiler.

Ligde zor günler geçiren Şanlıurfaspor tam 8 haftadır kazanamazken, Mersin İdman Yurdu en altta olmasına rağmen tam 6 haftadır yenilmiyor.

Ligde 7. sırada olmasına rağmen Balıkesirspor, attığı 41 golle ligin en golcü takımı görünümünde.



ES-ES, es 'MİYOR!

Gerek kadrosundaki oyuncu kadrosu, gerek yeni stadı; hepsine üstlük Mustafa Denizli'nin komuta ettiği bu kadro ile Eskişehirspor'un şu sıralaması, bu sonuçlar, anlaşılır gibi değil, anlatılır gibi değil.

Tecrübeli teknik adamın tüm özveri ve gayretine rağmen 4 haftadır berabere kalıyor, 6 maçtır da kazanamıyorlar...



BRAVO MANİSA!

Yenersin, yenilirsin; hiç kuşku yok ki Manisaspor'un oynadığı oyun galibiyetlerinden daha çok övgü alıyor. Tam bir profesyonellik örneği veren İsmail Şahmalı, minik yavrusu Muhammed Ömer'in ölümünün üzerinden sadece dört gün geçmesine rağmen kaleye geçti ve adeta oğlu için oynadı.

Müthiş kurtarışlar yaptı.

Tabii attığı gol sonrası Sercan Kaya'nın İsmail'e sarılması, pek de rastlamadığımız bir fair-play davranışıydı.

Ada na Demirspor ise şunu düşünmeli, '24 maçın 12'sini berabere değilde, kazanmış olsaydım nerede olurdum?' tabii ki zirvede. Bu yılı heba ettiler, gelecek yıl ise kim öle, kim kala...Yazık doğrusu.