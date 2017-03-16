TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 25. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 25. haftasının maç programı şöyle:
Yarın:
18.30 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk)
16.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
18.30 Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep Arena)
13.00 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
16.00 Şanlıurfaspor-Sivasspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Göztepe (Yeni Eskişehir)
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
- Fener'in ilacı Aykut hoca
Toplam 8
Yorum
iceman Aziz istifa !!!
- Kanarya Dörtlü Final'de
Toplam 5
Yorum
geronimo takım kadrosu o kadar iyi değil
- Fenerbahçe yarı finalde
Toplam 2
Yorum
sporsever bu sene fenerbahçeli taraftarları bir tek siz güldürdünüz sizden fazla birşey beklenmemesine karşı harika mücadele ettiniz. umutla bekledikl
TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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