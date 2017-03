Öğrencilerden Eskişehirspor'a ziyaret

Antrenman öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Emre Bolat Ortaokulu, Anadolu Üniversitesi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Eskişehir Şehir Okulları ve Özel Atayurt Okulu öğrencilerinden oluşan öğrenciler, Eskişehirsporlu futbolcular ve teknik direktör Mustafa Denizli'yi ziyaret etti.

Öğrencilerden Arda Kurumehmetoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, siyah-kırmızılı futbolculardan 19 Mart'ta kendi sahalarında karşılaşacakları Göztepe maçını kazanmalarını istedi. Kurumehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler bu şehrin çocukları ve bu kulübün de bekçileriyiz. Sınıfta arkadaşlarımız İstanbul takımlarını tutarken biz her zaman şehrimizin takımını tuttuk. Onlar sahte aşk yaşarken biz sizin giydiğiniz formadaki aşkı yaşadık. Onlar kupalarıyla, şampiyonluklarıyla övünürken biz sizin dik duruşunuz ile övündük. Bakmayın böyle çocuk olduğumuza, her hafta tribünlerdeki yerimizi alırız. Eskişehirspor bizim için sadece bir takım değil, her şeyimizdir. Önümüzdeki maç Göztepe. Belki bizim kader maçımız. Ne olur bu maçı kazanın. Bizim geleceğimiz sizin ellerinizde. Eskişehirspor'u ne olur bizden mahrum bırakmayın. Ne olur Eskişehirspor'u şampiyon yapın."

Konuşmaların ardından öğrenciler Mustafa Denizli ve futbolcularla öz çekim yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolculardan Ramazan Övüç de Eskişehirspor'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Ramazan, Göztepe maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Mustafa hocamızın tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Bu hafta bizim için önemli bir maç. Çok güzel taraftarımız var. Bize destekleri büyük. Pazar günü bize güç, kuvvet katacaklarına inanıyorum. Bu maçta herkes Eskişehirspor'un nasıl bir takım olduğunu görecek. Üç puan alarak şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.