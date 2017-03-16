 Horoz temkinli – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Horoz temkinli

    Horoz temkinli
    Boluspor galibiyetiyle kendine gelen Denizlispor'da, kritik G.Antep BŞB maçı öncesi Teknik Direktör Ali Tandoğan rehavet uyarısı yaptı. Tandoğan, "Skorlar ve diğer etkenler bizi aldatmamalı, oyuncularıma da onu söyledim. Çok dirençli bir takımla oynayacağız" değerlendirmesi yaptı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:43
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