Horoz temkinli

Boluspor galibiyetiyle kendine gelen Denizlispor'da, kritik G.Antep BŞB maçı öncesi Teknik Direktör Ali Tandoğan rehavet uyarısı yaptı. Tandoğan, "Skorlar ve diğer etkenler bizi aldatmamalı, oyuncularıma da onu söyledim. Çok dirençli bir takımla oynayacağız" değerlendirmesi yaptı.